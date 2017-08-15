UGG’LARA JEREMY SCOTT DOKUNUŞU

MODA HABER 4 saat önce Dilara Yilmaz

Sıcacık tutan Ugg botlar şimdi daha havalılar...

Herkes tarafından sevilmese de rahatlığı ve sıcak tutmasıyla ünlü Ugg botlar işbirliklerine bir yenisini ekliyor. Ünlü Amerikalı tasarımcı Jeremy Scott, Avustralyalı bot markası ile işbirliğine gidiyor. Daha önce de adidas, Melissa gibi markalarla kapsül ayakkabı koleksiyonları çıkaran pop kültürün önemli tasarımcılarından Scott, şimdi de koyun yününden yapılan botlara imzasını atıyor. Ugg’lar hakkında yorum yapan Scott, “Gizli bir Ugg fanıydım. Çok rahatlar, pantolonlar ve şortlarla olan görünümünü seviyorum.” dedi. Kadın, erkek, çocuk ve bebekler için çıkacak 8 parçalık koleksiyon 13 Eylül’de seçili mağazalarda satışa çıkacak.

YAZI DİLARA YILMAZ