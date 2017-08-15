TUVANA BÜYÜKÇINAR İMZALI YENİ YIL MASASI

MODA HABER 12 saat önce Ezgi Şuekinci

Yeni yılın göz kamaştıran ihtişamı bu masada!

Ünlü tasarımcı Tuvana Büyükçınar, yeni yılın ışıltısından, coşkusundan ve enerjisinden beslenerek hazırladığı yepyeni konsept masa hazırladı. Tuvana Büyükçınar’ın ögün tarzı ve eklektik çizgisi ile tasarladığı masada yok yok. İçleri ısıtan renk temasını, konsept masaya taşıyan tasarımcı, birbirinden zarif aksesuarları, şamdan ve mumları Gizia Gate couture katında göz kamaştıran bir ihtişama dönüştürüyor. Sezonun trendi kiremit renginin hakimiyetindeki kuru dallar ile rustik bir tavır yakalayan Büyülçınar, metalik renkteki müzik kutuları, melek ve geyik aksesuarları ile de modern rüzgarlar estiriyor.

Gizia Gate’in Tuvana Büyükçınar imzalı ilham veren yılbaşı konsept masası, Aralık sonuna kadar sergileniyor olacak.

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