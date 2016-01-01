TUDORS’UN 14 ŞUBAT ARMAĞANI

MODA HABER 10 saat önce Ezgi Şuekinci

Tudors Gömlek Krallığı’ndan, Sevgililer Günü’ne özel fırsatlar!

Dünyanın en yenilikçi markalarından birisi olan Tudors Gömlek’in geniş ürün yelpazesi, Sevgililer Günü hediye seçenekleriyle dolup taşıyor. Kolay şıklığın sağlayıcısı olan gömlek ve kazakları, yenilikçi tutumu ile buluşturan Tudors, Sevgililer Günü’nün anlam ve önemine yakışan parçaları stil sahibi erkeklerin beğenisine sunuyor. Yılın en romantik gününde sevgilinize şık ve özel bir hediye vermek istiyorsanız, tercihinizi Tudors Gömlek Krallığı’ndan yana kullanabilirsiniz. Ekoseli, kareli ya da çizgili farketmeksizin aradığınız her desene ulaşabileceğiniz Tudors Gömlek koleksiyonunda hırkalar, modern kesim yelekler, kol düğmeleri, kravatlar ve ütü istemeyen gömlekler de göze çarpıyor. Daha fazlası için markanın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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