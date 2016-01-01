TRİKO MISIRLI’DAN ANLAMLI YILBAŞI HEDİYESİ

MODA HABER 9 saat önce Ezgi Şuekinci

Triko Mısırlı ve Mustafa Ata imzalı özel tasarım eşarplar, yeniden sanatseverlerle buluşuyor.

Türkiye’nin modern duruş sergileyen köklü markası Triko Mısırlı ile resimlerinin temeline yerleştirdiği insan figürleriyle ün kazanmış başarılı ressam Mustafa Ata, geçtiğimiz aylarda oldukça anlamlı bir anlaşmaya imza atmıştı. 2 yıllık titiz bir çalışmanın ardından, sanatçının tuvalindeki izlerin, ipek tasarımlara dönüştürülmesiyle ortaya çıkan özel eşarp koleksiyonu, sanatın en somut hallerinden biri olarak beğenileri topladı.

Sınırlı sayıda üretilen tasarım eşarplar, yeni yılın yaklaşmasıyla yeniden gün yüzüne çıkarak sanatseverlerle buluşuyor. Yüzde yüz ipek olma özelliğini taşıyan bu tasarımlar, zarafet ve şıklık kavramlarına yeni bir anlam daha kazandırıyor. Çağdaş sanatın bugünkü önemli temsilcilerinden Mustafa Ata’yla yaptığı bu ortak çalışmanın ürünlerini sunan Triko Mısırlı, sanatın toplumsal işlevinin başka bir alanda nasıl somutlaşabileceğinin sorumluluğunu ve vizyonunu da üstleniyor. Fular olarak da kullanılabilecek bu eşarplar, sevdiklerine anlamlı bir yılbaşı hediyesi vermek isteyen herkesin vazgeçilmezi olmaya aday.

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