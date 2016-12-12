TRENDYOL’UN “MODA TUTKUSU”

MODA HABER 8 saat önce Ezgi Şuekinci

Trendyol ve Moda Tutkusu’ndan merak uyandıran işbirliği!

Dijitalin en aktif markalarından Trendyol’un üstlendiği, “En çok aranan marka ve tasarımcıları herkes için ulaşılabilir hale getirmek.” misyonu, yepyeni bir işbirliğinin kapılarını araladı ve karşımıza Moda Tutkusu X Trendyol’u çıkardı! “Moda Tutkusu”, yolculuğuna ufak bir moda blogu ile başlayan iki kadının, yaratmış olduğu başarı öyküsünün başlangıç noktası diyebiliriz. Markalaşma yolundaki basamakları birer birer tırmanan ikili, Ayşegül Afacan Köksal ve Yasemin Öğün, serüvenine Trendyol ile yaptığı bir anlaşma ile devam ediyor. İki ünlü blogger, Trendyol koleksiyonundan seçtikleri parçalar ve sosyal medya özelinde hazırladıkları kombinler ile sezonun hit parçalarını, moda tutkunlarının beğenisine sundu. Kendi alanında en iyiler arasında olan Trendyol ve Moda Tutkusu’nun işbirliğinden doğan bu koleksiyona, mutlaka göz atmalısınız!

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