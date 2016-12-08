MODA HABER

TRENDYOL İLE YILBAŞI IŞILTISI

Trendyol ile Yılbaşı gecesi tüm ışıklar sizi aydınlatacak...

Dünya’nın dört bir yanında hızla artan moda e-ticaret siteleri hem kullanışlılık hemde ulaşılabirlilik sayesinde büyük bir hızla yükselişte. Bu segmentin ülkemizde başarılı temsilcisi Trendyol da gün aşırı başarılarına yenilerini ekliyor. Çığ gibi büyüyen kullanıcı kitlesi memnuniyet oranından olacak ki, artışını sürdürüyor. Trendyol’un çok konuşulan son projesi, Raisa&Vanessa işbirliğinden sonra sıra yılbaşı koleksiyonuna geldi. Markaların geleneksel Holiday sezonu lansmanı sırası Trendyol’da. Görkemli bir tiyatro sahnesinde yapılan çekimlerde Trendyol’un göz alıcı yılbaşı parçalarından küçük bir ön izleme görüyoruz.