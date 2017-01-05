TORY BURCH’UN İKİZ TUTKUSU

MODA HABER 1 saat önce

Tory Burch deyince aklımıza gelen Gemini Link, bu kez Kate Bosworth'u ailesine kabul etti.

Tory Burch’un kreatif direktörü Margaret Zhang için ikizler kavramı oldukça önem taşıyor. Hem kendisinin ikizler burcu olması, hem de 19 yaşındaki ikiz oğulları sebebiyle önem taşıyan ikizler, iki simetrik halkanın birleşiminden oluşan Gemini Link deseni, Gemini Link koleksiyonuna da isim vermişti. Modern kadınların hayatlarındaki ikilemi en iyi şekilde vurguladığını söylediği bu koleksiyondan ilham alarak bir çekim gerçekleştirdiler. Los Angeles’da gerçekleştirilen çekimlerde ünlü oyuncu Kate Bosworth’un markaya ne kadar uyum sağladığını rahatlıkla görebiliyoruz. Margaret Zhang ve Kate Bosworth, bugünün kadınını tanımlayan ikiliklerini kendi yorumlarıyla çok güzel anlatıyor.