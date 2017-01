TOMS VE OTHER STORIES BİRLİKTE

MODA HABER 1 saat önce

Toms ayakkabılarını sevenler, giyim koleksiyonu olsa ne yapar acaba?

Toms aşıkları buraya. Hafif ve rahat espadrillerin yaratıcısı TOMS’un en son Apple ile yağtığı işbirliği bizi çok sevindirmişti. Sadece ayakkabı üreten bir markanın tasarım çizgisini koruyarak çıkardığı saat kayışları oldukça rağbet gördü. Marka cephesinden yeni bir haber daha geldi. Toms tarihinde ilk kez bir hazır giyim koleksiyonu çıkartıyor. Koleksiyon işbirlikçisi ise İsveç merkezli giyim markası Other Stories. İsime aşina olduğunuzu düşünüyorsanız haklısınız. Other Stories, H&M group’un bir alt markası. Koleksiyon hakkında çok detay verilmedi henüz ancak bildiğimiz şey şu ki; tüm trend takipçilerin sevdiği California Style’ın ana çizgilerini taşıyacak olduğu. California Style, rahat, kolay giyim ve eşsiz parçalar temeline dayanıyor. Koleksiyon Toms ve Other Stories sitelerinde ve seçilmiş mağazalarda Bahar aylarında satışa çıkacak.