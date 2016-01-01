THE WOOLMARK COMPANY’DEN BEKLENEN AÇIKLAMA

MODA HABER 8 saat önce Yunus Başaran

The Woolmark Company, bu yılın Uluslararası Woolmark Ödülü adaylarını ve danışman kurulunda yer alan isimleri açıkladı.

The Woolmark Company, yedinci yılında Uluslararası ödülünü seçmekle görevlendirdiği uzman Danışma Kurulu’nun kuvvetiyle, tasarım yeteneğine sahip olanları her daim destekleme taahhüdü veriyor.

2018/19 Uluslararası Woolmark Ödülünün Danışma Kurulu üyeleri şöyle:

· Tim Blanks, Business of Fashion’da Bağımsız Editör

· Jefferson Hack, Dazed Media Kurucusu

· Christine Centenera, Vogue Avustralya’da Moda Direktörü ve WARDROBE.NYC kurucu ortağı

· Alison Veness, 10 and 10 Men Australia’da Editör

· Rebecca Khoury, 10 and 10 Men Australia’da Yardımcı Editör

· Catherine Baba, Stilist, Tasarımcı, Danışman ve Kostüm Tasarımcısı

· Sara Sozzani Maino, Vogue İtalya’da Baş Editör Yardımcısı ve Vogue Talents Sorumlusu

· Tony Liu ve Lindsey Schuyler, Diet Prada Kurucu Ortakları

· Gert Jonkers, Fantastic Man’de Kurucu Ortak ve Baş Editör

· Christiane Arp, Vogue Almanya’da Baş Editör

· Colin McDowell, Moda Gazetecisi ve Yorumcusu

46 ülkeden 300’den fazla tasarımcının kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Yaratıcılık, tasarımda özgünlük, inovasyon ve marka bilinirliği alanlarında umut vaat eden 42 tasarımcı, Temmuz’da gerçekleşecek üç yarı final etkinliğinden birinde, uzmanlardan oluşan bir panelde markasını tanıtmak üzere seçildi.

Finalistlerin her biri kapsül koleksiyonlarının gelişimine yatırılmak üzere 70’er bin Avustralya Doları kazanma ve beraberinde mentorluk, iş eğitimi ve koleksiyonlarını sergileme fırsatına sahip olacak. Dünya finalinde bir erkek giyim ve bir kadın giyim tasarımcısı 200’er bin Avustralya Doları kazanacak ve yarışmayı destekleyen önemli dünya butiklerinde koleksiyonlarını sunma fırsatını garantileyecek.

2018/19 Uluslararası Woolmark Ödülü adaylarının tamamını keşfetmek için buraya tıklayın.

YAZI YUNUS BAŞARAN