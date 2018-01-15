SWATCH’TAN KALP YAĞMURU

MODA HABER 8 saat önce Yunus Başaran

Çok sevilen saat markası Swatch'tan kırmızı kalpler ile bezeli yeni saati: Hearty Love...

Sevgililer Günü’ne daha var diyenler, o gün panik yapmamak adına şimdiden hediye önerilerine başlayalım dedik. Bu yılı, birbiri ardına çıkan modelleri ile hiç olmadığı kadar hareketli geçiren Swatch’tan yeni bir haberimiz var. Sevgililer Günü romantizmini en derinden yaşamak, ona aşkın en güçlüsünü hissettirmek adına, Swatch’un “Hearty Love” modeli oldukça cazip fiyatıyla satışa çıktı. Saat üzerindeki göz alıcı geometrik kalp desenleri, gözümüze çarpan detaylar arasında… Sınırlı sayıda, 7.654 adet ve numaralı olarak üretilen Sevgililer Günü özel modeli Hearty Love, kendisi gibi göz alıcı bir kutuda geliyor. Swatch Hearty Love, sadece 235 TL fiyatıyla sizleri bekliyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN