MODA HABER 11 saat önce Ezgi Şuekinci

Swatch, yılbaşına özel olarak hazırladığı Swatch X You koleksiyonunu beğeniye sundu.

Swatch, “Kendi tasarımın, kendi saatin!” sloganı ile yeni yılda kendisine ya da sevdiklerine güzel ve kişselleştirilmiş bir hediye almak isteyenler için yepyeni bir koleksiyon hazırladı. Swatch X You serisinin yılbaşı özel koleksiyonu içerisinde bulunan tüm ögeler, özel bir kutu eşliğinde yılbaşı ışıltısını yansıtyor. Koleksiyona ulaşmak isteyenler, isterlerse 430 Lira değerindeki bu özel kutuyu satın alabilirken, istemeyenler ise Swatch mağazalarında ya da online olarak tasarımlarını hazırlayabiliyor. Önceden tasarlanmış olan saat kasaları, kayışlar, halkalar ve iğnelerle bu tasarım süreci hızlanıyor. Öncelikle Gent ya da New Gent ismindeki, iki boyutlu olarak hazırlanan saat kasalarından biri seçiliyor, ardından herkesin zevkine hitap edecek şekilde dizayn edilen üst ve alt kayışın ne olacağına karar veriliyor, son olarak da bir saat çerçevesi ile tasarım tamamlanıyor. Saatini daha da kişiselleştirmek isteyenler için, taç veya doğum günü pastası, kanatlı kalp ve alyans görseli bulunan ekstra köprüler de koleksiyonda mevcut.

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