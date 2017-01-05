SUPREME’DEN MICHAEL JACKSON ANISINA

MODA HABER 11 saat önce

Supreme'in Michael Jackson özel koleksiyonu buraya da gelsin diyenler?

1994’te New York sokaklarının ruhunu barındırarak dünyaya gelmiş olan Supreme, bu yıl karşımıza sürpriz bir haber ile gelmişti. Louis Vuitton’un 2017 Sonbahar/Kış Erkek defilesinde işbirliğine gittiği Amerika’nın en ünlü sokak, hip hop ve kaykay markası olan Supreme, büyük bir çıkış yakalamış, markanın hız kesmeden yeni projelere koyulduğu haberleri kulaklarımıza çalınmıştı. Sıradaki proje ise 2009 Haziran’ında trajik bir şekilde aramızdan ayrılan Pop’un Kralı lakaplı ünlü yıldız Michael Jackson’ı temel alıyor. Geçtiğimiz Çarşamba günü, Supreme’in Michael Jackson özel koleksiyonu, kendi Instagram hesaplarında resmi olarak duyuruldu. Koleksiyon içerisinde Michael Jackson baskılı kapüşonlu sweatshirt’ler, gömlekler, tişörtler, kaykay boardları yer alıyor. Birbirinden eğlenceli bu koleksiyon 25 Mayıs’ta New york, Los Angeles, London ve Paris, 27 Mayıs’ta da Japonya mağazalarında satışa çıkacak.

YAZI YUNUS BAŞARAN