SUPERGA FİLOZOFİSİ

MODA HABER 5 saat önce Dilara Yilmaz

İki italyanın başrollerde olduğu bu kapsül koleksiyona bayılacaksınız!

Kanvas spor ayakkabı denilince akla gelen markalardan Superga, Lorenzo Serafini önderliğindeki Philosophy ile kapsül koleksiyon çıkardı. İtalyan tasarımcı, markanın ikonik 2750 model ayakkabılarına yepyeni bir görünüm kazandırdı. Sınırlı sayıda olan koleksiyonda çiçek desenleri, inciler ve Philosophy baskılı kalın tabanlara, kanvas ve süet kumaş eşlik ediyor. Lorenzo Serafini, bu işbirliği hakkında “Superga, italyan rahatlığını yansıtan bir marka. Superga’ları uzun salaş bir elbiseyle de giyebilir ya da bir kot pantalon ile.” yorumunda bulundu. Kapsül koleksiyon 15 Ocak’ta internette ve seçili mağazalarda satışa çıktı.

YAZI DİLARA YILMAZ