SPORTİF KYLIE

MODA HABER 2 gün önce

Kylie Jenner, Puma’nın “Velvet Rope” koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

Ünlü spor markası Puma, yeni koleksiyonu “Velvet Rope” için markanın yüzlerinden Kylie Jenner ile reklam kampanyası gerçekleştirdi. Daha önce Puma’nın reklam kampanyasında yer aldığı için ailesinde olay olan Kylie Jenner, “Swan Pack” koleksiyonun yüzü oldu. Bu kampanyada Jenner’a, New York City Ballet’nin dansçıları eşlik ediyor. Antreman kıyafetleri ve spor ayakkabılarından oluşan koleksiyonda koyu renkler ve altın tonlar hakim. “Velvet Rope” koleksiyonu puma.com ve Puma mağazalarında satışa çıkacak.

YAZI DİLARA YILMAZ