SPORTİF BİRLİKTELİK

MODA HABER 4 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

Futboldan ilham alan bir işbirliği...

İstanbul merkezli sokak giyimi markası Les Benjamins ve uluslararası başarılara imza atan Beşiktaş spor kulübü ve Beşiktaş JK logosunu Les Benjamins’in Sonbahar Kış 2017/18 koleksiyonundan Moğol esintili desenlerle buluşturan tasarımlar için bir araya geliyor. Hazırlanan kapsül koleksiyon, bir spor kulübü ile bir sokak giyimi markası arasında bir ilk olma niteliği taşıyor.

Beşiktaş JK x Les Benjamins kapsül koleksiyonu, kulübün arşivlerinden ilham alan bir logoyu kullanarak Beşiktaş’ın tarihi mirasına saygı duruşunda bulunuyor. Siyah, beyaz ve bordonun blok renkler olarak kullanıldığı tasarımların kumaşları kotondan kadifeye kadar geniş bir yelpazeden seçildi. Koleksiyonda kullanılan özel jakar için ilham kaynağı, Les Benjamins’in Sonbahar-Kış 2017/18 Moğol koleksiyonu oldu. Beşiktaş’ın tarihi mirası, kültür ve sokak giyimi bu detayların tümüne yansıtıldı.

Futbol, kültür ve sokak giyiminin buluşacağı Beşiktaş x Les Benjamins kapsül koleksiyonu, 5 Ocak 2018 Cuma itibariyle Vodafone Park Kartal Yuvası Mağazası ile kartalyuvasi.com.tr ve lesbenjamins.com internet sitelerinde satışa sunulacak.

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