SPOR İLE DAHA GÜÇLÜ

MODA HABER 16 saat önce

Nike “Daha Fazlasına İnan” kampanyasıyla kendine inanan kadınlara sesleniyor.

Toplumda kadınların gittikçe yükselen güçlü sesleri, farklı markaları da alarma geçirmiş durumda. Bu duruma sessiz kalmayarak, kendine daha çok inanan ve neler yapabileceğinin farkına varan kadınların yanında olan Nike, yepyeni bir projeyle destek veriyor. Bu kapsamda “Daha Fazlasına İnan” başlıklı kadın kampanyasında ünlü isimler Oyuncu Büşra Develi ve Melisa Şenolsun, kendi alanında başarılarıyla öne çıkmış Milli triatlet Esra Nur Gökçek, dansçılar Nil ve Gül Batırbaygil, Çisil Sokı, grafik tasarımcısı – dövme sanatçısı Manolya Urkan, DJ – müzisyen Marlo ve tasarımcı Cansın Sıkı ile beraber yer alıyor.

Spor aracılığıyla daha da güçlü, içindeki enerjiyi ortaya çıkarmayı başaran ve bu sayede kendilerini ifade eden kadınları temsil eden kampanyayla ilgili olarak Büşra Develi ise “Kampanya kadınların aslında ne olduğu ile ilgili farkındalığı yükseltmesi dışında kadının asıl potansiyelini yansıtan, kadını kadınca ama bunu incinebilir kırılmaya hazır bir çiçek gibi değil de çok güçlü ve cesur bir yerden ele aldığı için benim için büyük önem taşıyor. Çünkü kadınların varlığını bu şekilde yansıttığımız sürece ancak toplumsal bilincin gelişebileceğini düşünüyorum.” diyerek düşüncelerini ifade ediyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE