SONBAHAR ESİNTİSİ PEOPLE BY FABRİKA İLE MORHİPO’DA

MODA HABER 13 saat önce Dilruba Karaköse

Online alışverişin keyfi Morhipo'da, en trend parçalar ise People by Fabrika'da yerini alıyor.

İnternet üzerinden dilediğimiz ürüne ulaşabilmemizi sağlayan online alışveriş kolaylığıyla birlikte hayatımıza vazgeçilmezlerinden olan Morhipo, bünyesine dahil ettiği pek çok markayla her tarza hitap ediyor. Bunlardan biri de People by Fabrika… Klasik stilini modern ve şık bir biçimde parçalarına yansıtırken, yeni sezonun trendlerini de takipte.

Özellikle ofis stilinde iddiasını yansıtmak isteyen kadınlar için renkli ve stil sahibi parçalar sunan People by Fabrika, sokak trendlerinin vazgeçilmezi çizgili trikolar, skinny jeanler ve mevsime uygun ceketlerle bunu başarıyor. Ofis giyiminin olmazsa olmaz parçalarının yanı sıra hem gündüz hem de geceye uygun kombinlere imza atmak da oldukça kolay.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE