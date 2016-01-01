SOKAK MODASINDA YENİ ADRES; SKOG STORE

MODA HABER 4 gün önce Yunus Başaran

İstanbul'da sokak modasına yön verecek yeni adres; Skog Store Ortaköy'de kapılarını açtı.

Avrupa sokak modasının sevilen markalarını bir çatı altında toplayan Skog Store, dergimiz editörlerinin de katıldığı bir davetle tüm misafirlere kapılarını açtı. Alışılmış mağaza çizgisinden oldukça uzak olan konsept mağaza, sokak modasını AVM yerine, İstanbul’un en hareketli semtlerinden birine, Ortaköy’e taşıyor.

Fjällräven ve onun ikonik sırt çantası modeli Kånken’le tanıştıran Novapera tarafından hayata geçirilen Skog Store, Avrupa’da hızla yayılan bir mağazacılık modelini İstanbul’a uyguluyor. Mağazada Fjällräven Kånken’in yanı sıra; Cheap Monday, Sandqvist, RAINS, Dedicated, CHPO, New Era, Puma, Birkenstock, Lexon, Stance, Izipizi, Happy Socks gibi markalar bir arada bulunuyor. Skog Store haftanın her günü 10:00-20:00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. Novapera, ayrıca perakende sektörüne de online alışveriş platformu vitruta.com ile de giriş yapmıştı.

YAZI YUNUS BAŞARAN