SINIR TANIMAYAN UGG’LAR

MODA HABER 8 saat önce Ezgi Şuekinci

Paris’li moda markası Y / Project, sıradışı tasarımlarıyla karşınızda!

Çıktığı ilk günden bu yana ayakkabı sektöründe önemli bir yere sahip olan UGG’lar, zaman içerisinde başka markaların da radarına girdi ve birçok kez yeniden tasarlandı. Kış aylarının vazgeçilmezleri listesine adını ilk sıralardan yazdıran ve konumunu uzun yıllardır kaybetmeyen bu yeni nesil ayakkabılar, beğeniyi ve eleştiriyi bir arada topluyor. Paris Hilton’dan Britney Spears’a, Gigi Hadid’den Jennifer Lopez’e ve Rihanna’ya kadar moda ikonu diye adlandırabileceğimiz ünlüler tarafından giyilen UGG’lar, sınır da tanımıyor. Şimdi ise sıra “Y / Project’in” dikkat çekici UGG’larında!

Paris’li moda markası Y / Project ve UGG işbirliği, çirkin ayakkabı modasına yepyeni bir üye daha kazandırdı; salaş ve uzun UGG’lar! Fakat bu UGG’lar düşündüğünüzden biraz farklı. Diz boyunda, oldukça salaş ve büyük formlu bu yeni model ayakkabılar, sıra dışı görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Klasik modellerinin aksine daha abartılı ve cesur bir şekilde karşımıza çıkan yeni UGG’lar eleştirilecek mi yoksa sevilecek mi bekleyip görelim!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ