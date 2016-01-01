SEZONUN BEKLENEN KOLEKSİYONU GELDİ

MODA HABER 9 saat önce Yunus Başaran

Raisa&Vanessa ve Trendyol'un merakla beklenen koleksiyonu Bohemian Rhapsody Trendyol.com'da...

Son dönemin ses getiren birlikteliklerinden biri olan Raisa&Vanessa X Trendyol’un yeni yıla özgü “Midnight Dream” özel koleksiyonuyla kendisine olan hayranlığımızı kat be kat arttırmış, sıradaki koleksiyonu iple çeker olmuştuk.

Raisa&Vanessa ve Trendyol gibi alanlarında başarılı iki büyük markanın güçlerini birleştirdiği hazır giyim koleksiyonunun 6. sezonunda merakla beklenen Bohemian Rhapsody Koleksiyonu ise 15 Mart Perşembe yani bugün itibariyle satışa çıkıyor.

2018 yılının en heyecan verici Bohemian Rhapsody koleksiyonunda, kendinden simli kumaşlar, derin göğüs dekoltesini kaplayan asimetrik ip detaylar, sırt dekolteleri ve transparan kumaşlar ve çiçek desenleri gibi detaylar gözümüze ilk olarak çarpanlar arasında. Ayrıca Raisa&Vanessa’nın dünya çapında imzası haline gelen volan kollar ise unutulmamış. Gündüzden geceye her özel anınızda, hayat kurtaracak bu parçalar 99 TL’den başlayan fiyatlarla Trendyol.com’da sizleri bekliyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN