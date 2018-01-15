SELENA’DAN PUMA İÇİN 2. RAUND

MODA HABER 8 saat önce Dilara Yilmaz

Sevilen şarkıcı Selena Gomez, Puma’nın En Pointe koleksiyonu için ikinci kez kameralar karşısına geçti.

Alman spor markası Puma’nın geçtiğimiz Eylül ayında marka elçisi olan Selena Gomez, ikinci bir kampanya ile tekrar karşımıza çıkıyor. İlk kampanyasında Phenom spor ayakkabıları için kameralara poz veren Gomez, şimdi de En Pointe koleksiyonun yüzü oldu. Bale temalı koleksiyon için New York City Balesi’nin önemli dansçılarıyla çalışıldı. Selena Gomez kampanyada ki hali hakkında “ Kendime güveniyorum. Güçlü hissediyorum. Kontrolün ben de olduğunu hissediyorum. Cesurum. Evet belki mükemmel değilim ama en azından kendimim. Maske yok, filtre yok, sadece benim Selena Gomez.” yorumunu yaptı. En Pointe koleksiyonu 2018 ilkbaharında Puma mağazalarında ve online olarak satışa çıkacak.

YAZI DİLARA YILMAZ