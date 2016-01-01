SELENA VE COACH İÇİN YENİ PERDE

MODA HABER 1 gün önce Ezgi Şuekinci

Selena Gomez ve Coach, yeni koleksiyon için kolları sıvadı!

Dünyaca ünlü başarılı şarkıcı Selena Gomez, lüks moda evi Coach ile ses getirecek bir anlaşmaya daha imza attı. Geçtiğimiz yıl birlikte aksesuar koleksiyonu hazırlayan ikili, bu kez işi bir adım daha ileriye taşıdı ve markanın Sonbahar/Kış 2018 koleksiyonu için kolları sıvadı. Çantaların ve çeşitli aksesuarların yanına hazır giyimi de ekleyen Selena Gomez ve Coach, şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Selena Gomez’in “özgüveni yüksek, feminen ve güçlü” olarak tanımladığı yeni koleksiyon ilhamını başarılı şarkıcının özgün ve karakterli stilinden alıyor. Coach kreatif direktörü Stuart Vevers ise bu yeni çalışma için “ Selana ile tasarımlar yapmayı dört gözle bekliyorum çünkü Selena oldukça güçlü bir bakış açısına sahip.” yorumunda bulunuyor. Sonbaharda satışa sunulacak olan koleksiyonu merakla bekliyoruz!

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