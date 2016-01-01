SELENA GOMEZ VE PUMA BİR ARADA

MODA HABER 7 saat önce Yunus Başaran

Tüm dünyanın aşık olduğu, yetenekli ve genç yıldız Selena Gomez, Puma'nın yeni marka elçisi oldu.

Dünyanın en yetenekli yıldızlarından biri olan Selena Gomez, geçtiğimiz aylarda The Revival adını verdiği dünya turnesini yarıda kesip ortalıklardan kaybolmuştu. Instagram kraliçesi bu gizemli kayboluşunu geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla açığa kavuşturdu. Güzel yıldız, uzun süredir tedavi gördüğü Lupus hastalığı sebebiyle böbreklerinin iflas ettiğini ve böbrek nakline ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Güzel yıldıza böbreklerinden birini veren ise yakın arkadaşı Francia Raisa’nın olduğunu da açıklaması oldukça duygu dolu günler geçirdiğini ispatlar nitelikteydi.

Ancak bu çalışkan yıldızımızı hiçbir şey yolundan alıkoyamıyor. Dün itibariyle paylaştığı bir diğer Instagram postuyla, Cara Delevigne, Kylie Jenner, erkek arkadaşı The Weeknd ve Rihanna gibi kendisinin de, Puma’nın marka elçisi olduğunu duyurdu. Coach ile yaptığı işbirliğinin aksine, sadece yüzünü değil, kendisinin ürettiği ürünleri de göreceğiz. Ayrıca Selena Gomez, işbirliği sonucu hayat bulan ürünlerin pazarlamasında da yer alacak.

YAZI YUNUS BAŞARAN