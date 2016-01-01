ROSIE HUNTINGTON DOKUNUŞU

MODA HABER 1 saat önce Ezgi Şuekinci

İngiliz perakende devi Marks & Spencer, bu yaz yine fark yaratıyor.

Kaliteli, şık ve konforlu koleksiyonlarıyla modanın fark yaratan ismi Marks & Spencer, dünyaca ünlü model Rosie Huntignton-Whiteley ile birlikte oluşturduğu plaj koleksiyonuyla sezona damga vuracak. Yazın ruhunu ve enerjisini üzerinizde hissedeceğiniz, göz kamaştıran mayo ve bikiniler sayesinde tüm gözler üzerinizde olacak.

Klora dayanıklı kumaş kullanılarak tasarlanan koleksiyon, hem uzun süre kullanım vadediyor hem de her zevke ve vücut tipine uygunluğuyla tercih sebebi oluyor. Çıkarılabilir ve ayarlanabilir askılarla konforlu bir kullanıma sahip olan koleksiyonda, desteksiz ve balensiz modellerin yanı sıra, karın bölgesini toparlayan, dekolte çizgisini belirginleştiren ve akıllı dolgu teknolojisi ile göğüs desteği sağlayan parçaları görmek mümkün. Ayrıca %100 pamuklu kumaşı ve renkli desenleriyle Rosie Huntington-Whiteley imzalı plaj elbisesi de bu yaz plaj modasının vazgeçilmezi olacak.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ