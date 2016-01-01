ROCK’N ROLL RUHU DESA’DA!

MODA HABER 10 saat önce Ezgi Şuekinci

Deri modasının öncü markası DESA, zımba trendini tasarımlarına taşıdı!

Desa’nın, Rock’n Roll felsefesinden ilham alarak hazırladığı yeni koleksiyonunu hala keşfetmeyenlerdensiz bu yazımız sizin için. Zira bu koleksiyon hem asi ruhunuzu harkete geçirecek hem de gündüz ve gece kombinlerinize eşlik edecek! Zımba detaylarını deri, kadife ve süet gibi materyallerle buluşturarak karakter sahibi ayakkabı tasarımlarına dönüştüren DESA, stilinize Rock’n Roll ruhu katacak!

İkonik DESA ceketleri ile stilinizin tamamlayıcısı bot, sneaker, laofer ve sırt çantalarında karşımıza çıkan zımba ve trok detayları, sizi hayalini kurduğunuz tarz görünüme kavuşturacak güce sahip. Sezonda öne çıkan kadife sneakerların üzerine kondurduğu zımbalar ile spor şık bir görünüm vadeden ve DESA, parlak deri materyalleri kullanmayı ihmal etmemiş. Ayrıca Biker ceketlere de ufak dokunuşlar yapan marka, moda tutkunlarının gönüllerinde taht kurmayı misyon edinmiş desek yeri! Asi, feminen ve şık koleksiyona www.desa.com.tr adresinden ve tüm DESA mağazalarından ulaşabilirsiniz.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ