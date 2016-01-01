RİHANNA’NIN KRİSTAL TUTKUSU

MODA HABER 1 gün önce

Manolo Blahnik ve Rihanna son koleksiyonlarıyla sarhoş edecek.

Rihanna’nın dahil olduğu ve başarısızlıkla sonuçlanan bir iş olduğunu ya da olabileceğini pek sanmıyoruz. Sayısız albüm, işbirliği ve koleksiyon bunun göstergesi olmaya yetip de artıyor bile. Neredeyse markalar Barbadoslu yıldızla anlaşma yapmak için yarışa giriyorken, Manolo Blahnik ile üçüncü ve son kez karşımıza çıkmaya hazırlanıyor Rihanna.

6 Temmuz’da satışa sunulacak olan “So Stoned” adı verilen koleksiyon, süslü olduğu Swarovski taşlarla kesinlikle nefes kesici. Gladyatör tarzının da kendine yer bulduğu ayakkabı ve terliklerden oluşan 4 parçalık So Stoned, sizce de Rihanna’nın ne kadar başarılı bir tasarımcı olma yolunda ilerlediğini kanıtlamıyor mu?

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE