RICCARDO TISCI’NİN ZAFER TUTKUSU

MODA HABER 2 saat önce Yunus Başaran

Riccardo Tisci ve Nike'dan hayali bir basketbol takımı geldi.

Nike’ın, dünyaca ünlü İtalyan tasarımcı Riccardo Tisci ile uzun süreli bir ilişkisi var. Marka için tasarladığı şaheserlere göz atınca, aralarındaki bağın ne denli kuvvetli olduğunu görüyoruz. Riccardo Tisci işbirliği, Nike’ın spor, tasarım ve kültürel fütüristleri bir araya getirdiği, innovatif ürünlerin hayat bulduğu, eşsiz koleksiyonların önümüze serildiği bir alt platformu olan NikeLab adı altında çıkacak.

Koleksiyon ile ilgili söylenecek en önemli şey ise, Riccardo Tisci’nin hayali spor takımının kurulduğu olabilir. Modern modanın öncülüğünü yapan Riccardo Tisci’nin bu özel koleksiyonunda cesur grafikler ile modası asla geçmeyen klasikler bir araya geldi. Ortaya çıkan özgün tarz sadece kıyafetleri de ayakkabılarında şekillenmesiyle sonuçlandı. Tisci’nin “Victorious Minotaurs” ismiyle oluşturduğu hayali basketbol takımı, koleksiyonu gerçek bir “saha dışı” üniforma olarak tasarlamasını sağladı.

Tisci, NikeLab x RT Victorious Minotaurs koleksiyonu için sarf ettiği “90’larda basketbol oyuncuları bir nevi rock yıldızı gibiydi. Şimdilerde ise onlar rock yıldızından çok daha fazlası. Mitoloji ile temsil edilebilen insan üstü varlıklara dönüştüler.” sözleri, onun ve Nike’ın basketbol konusundaki tutumunu ortaya koyuyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN