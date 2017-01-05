REEBOK x VETEMENTS İŞBİRLİĞİ

MODA HABER 45 dakika önce

Sportif ama bir o kadar yaratıcı adımların sırrı Vetements ve Reebok sneaker'da saklı!

Vetements’in kendine özgü dinamik çizgileri, Reebok sportifliği ile bir araya geliyor ve ortaya yaratıcı bir sneaker çıkıyor. İlk olarak Vetements’in 2017 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda bir dedikodu olarak ortaya çıkan ve herkesi merakta bırakan Instapump Fury sneaker sonunda gerçek oluyor. Kadın ve erkekler için uygun numara imkanı sunan snearker beyaz üzerine graffiti yazılarla süslenmesiyle de eğlenceli ve aykırı ruhlara sesleniyor. Yakında satışa sunulacak Vetements x Reebok InstaPump Fury sneaker’ı siz nasıl buldunuz?