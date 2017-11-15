RAISA&VANESSA VE TRENDYOL’DA YENİ PERDE

MODA HABER 12 saat önce Ezgi Şuekinci

Raisa&Vanessa ve Trendyol, iş birliklerinin üçüncü yılını kutluyor!

Son dönemlerin ses getiren iş birlikteliklerinden biri olan Raisa&Vanessa X Trendyol, “Midnight Dream” ismini verdiği yeni yıl özel koleksiyonuyla karşımıza çıktı. Gizemli şehir kadınlarının tavırlarından esinlenilerek hazırlanan, 55 parçalık RV for Trendyol kış koleksiyonu, henüz çok yeni olmasına rağmen beğenileri toplamaya başladı. Simetrik kalıplar üzerine uygulanmış kumaş oyunlarıyla, flörtöz tavrını ortaya koyan Midnight Dream, moda severler için parlak bir kışın habercisi.

Feminen görünümlü uzun kollu mini dar elbiseler ve sıradışı formlarda kullanılan volanlar farklı bir kış stili vaadediyor. Simli kumaşlar, kadife ve deri şeritler ile R&V imzası haline gelen püsküller, koleksiyonun karakterini oluştururken, klasik tarzın temsilcileri ispanyol paçalar ve alt üst cut out takımlar da göze çarpıyor. Raisa&Vanessa’nın yıllardır üzerine eğilim gösterdiği eklektik ve maksimalist stilin etkileri ise koleksiyonda kendisini gösteriyor. Midnight Dream, 15 Kasım’da Trendyol.com’da satışa sunuldu.

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