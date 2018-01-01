MODA HABER Ezgi Şuekinci

RAISA & VANESSA’NIN ÜNÜ, OKYANUSLARI AŞTI!

Modacı kardeşler Raisa-Vanessa’nın başarısına tanıklık edin!

Son yıllarda, moda dünyasında dalgalanmalara yol açan Raisa&Vanessa kardeşler, yaratıcı tasarımları ve yapmış oldukları iş birlikleriyle çok konuşuluyor. Maksimalist ve eklektik tavırları ile çıkardıkları her koleksiyonda sınırları zorlayan ikili, yükselen başarı grafiğine bir yenisini daha ekledi. Raisa & Vanessa, yeni yıl gecesinde dünyaca ünlü şarkıcı Camila Cabello’yu, Times Square New Year Rockin Eve konserine hazırladı. Süper Star, tüm dünyanın merakla beklediği konser için kostüm tercihini, Raisa&Vanessa’nın özel olarak hazırladığı, tamamiyle taş baskıdan oluşan siyah kadife elbiseden yana kullandı. Camila Cabello Instagram hesabında bu özel konserden enstantaneler paylaşmayı da ihmal etmedi. Raisa&Vanessa’nın Sonbahar Kış 2017-18 koleksiyonunun detaylarına raisavanessa.com adresinden ulaşabilirsiniz.

LETS !! GO !! 2018 !!! @rockineve

camila (@camila_cabello)’in paylaştığı bir gönderi ()

my solution to singing Havana in negative 4 degree weather on the Dick Clark’s New Year’s @RockinEve is ALL OF THE AD LIBS (but we were not alone in this cold.. ed was watching over us the whole time 💞💞💞 lmao) #CAMILAxRockinEve ✨ ✨… 💞HAPPY 2018!!!

camila (@camila_cabello)’in paylaştığı bir gönderi ()



YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ