RAISA VANESSA HOLLYWOOD’A GÖZÜNÜ DİKTİ

MODA HABER 16 saat önce

Raisa-Vanessa Türkiye’den sonra yurtdışında da moda dünyasının devleri arasına girmeye kararlı.

Yerli birçok ünlüye tasarladıkları kıyafetlerle adlarından söz ettiren Raisa & Vanessa Sason kardeşler şimdilerde gözlerini Hollywood’a diktiler. 2013 Istanbul Fashion Week’te adlarından söz ettirmeye başlayan başarılı tasarımcılar, kısa zamanda kendilerini belli eden tarzlarıyla Hollywood’a kadar yükselmeyi başardılar. Her koleksiyonlarında farklı tasarımlar deneyerek sınırları zorlayan iki kardeş, kendi tasarımlarını maksimalist ve cesur olarak tanımlıyorlar. Türk modasına hareket ve cesaret kattıklarını söyleyen Raisa ve Vanessa, şu sıralar Rita Ora, Chrissy Teigen, Vanessa Hudgens gibi yıldızların önemli davetlerdeki tercihleri arasında.

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