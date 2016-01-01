PUMA’YA İNGİLİZ KELEBEK DOKUNUŞU

MODA HABER 19 saat önce Timur Can Ersoy

Spor giyimin önde gelen isimlerinden olan Puma, ikinci koleksiyonunu Sophia Webster işbirliği ile duyurdu.

Bu sezon İngiliz tasarımcı eğlenceli olduğu kadar kadınsı olan şeker rengi bir spor koleksiyonu hazırlamış. Tasarımcının kendine has metalik nakış, örgü detaylandırması ve yumuşak bir renk paleti ile Puma’nın aksesuarları, alt ve üst giyim ürünlerinde yeniden yorumlandığını görüyoruz. Sophia Webster koleksiyonu “Orta Doğu’daki Kadınlar özel şeyleri seviyorlar” diyerek yorumluyor. Son yıllarda Puma ile çalışan Cara Delevingne, Rihanna ve Kylie Jenner’da Puma’nın bu yeni koleksiyonunu gardıroplarına ekleyecek gibi gözüküyor.

YAZI TİMUR CAN ERSOY