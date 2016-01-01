PUMA’DAN İLHAM VEREN KOLEKSİYON

MODA HABER 5 saat önce Elif Sekban

PUMA'ınn kadınlara özel yeni Velvet Rope koleksiyonu, Süper Model Didem Soydan aracılığıyla tanıtıldı.

Dünyaca ünlü marka PUMA, başarısını yeni sezonda Süper Model Didem Soydan ile tanıttığı Velvet Rope koleksiyonuyla devam ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde İstinye Park’ta düzenlenen lansmanla görücüye çıkan koleksiyon büyük beğeni topladı.

Bundan birkaç yıl önce yurt dışına yerleşme ve yabancı markalarla çalışma kararı alan Süper Model Didem Soydan, birkaç sezondur yüzü olduğu PUMA’nın 2017 Sonbahar – Kış sezon koleksiyonu için #BUSENSİN sloganıyla objektif karşısına geçti. Güçlü ve özgür bir imaj çizilen fotoğraflarda, kadınların kendi başarılarını kanıtlayarak başkalarının sahip olduğu önyargıları yıkmaları yönünde mesaj veriyor.

Koleksiyon için seçilen renk paleti, zeytin rengi, bakır, deniz mavisi ve gümüş gibi sonbahar tonlarıyla metalik dokuları bir araya getiriyor. Tasarımların tamamı, vücudun doğal güzelliğini ortaya çıkarmak ve desteklemek amacıyla çizilmiş. Rahatlığı her zaman ön planda tutan PUMA, güçlü likradan yumuşak kadifeye, kullanılan materyallerin tümü, günün her anında en iyi performansı sağlıyor.

Farklı alanlardan güçlü kadınları bir araya getirmeyi hedefleyen kampanya, kadınların cesaret ve özgüven hikayelerini anlatarak ilham vermeyi hedef alıyor.

YAZI ELİF SEKBAN