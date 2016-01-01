PUMA’DAN GÜZEL HAREKET

MODA HABER 5 saat önce Ezgi Şuekinci

Jay Z artık Puma basketbol operasyonlarının başkanı!

Uzun bir süredir basketbol salonlarından uzak kalan Puma muhteşem bir dönüş yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Deandre Ayton ve Marvin Bagley III gibi dünyaca ünlü basketbolcular ile anlaşmaya imza atan Puma’nın hız kesmeye niyeti yok. Zira Puma basketbol operasyonlarının başına yakından tanıdığımız ve stiline kesinlikle güvendiğimiz bir isim geliyor; Jay Z! Şu sıralar Beyonce ile On the Run turnesinde olan ve yalnızca birkaç gün önce yepyeni bir albümü müzik severlerin beğenisine sunan Jay Z, bu üstün performansıyla göz dolduruyor.

Bir süredir Jay Z’nin kendisine ait olan müzik yayını ve eğlence şirketi Roc Nation ile çalıştıklarını belirten Puma Pazarlama Direktörü Adam Petrick, böylesine önemli bir markayı bünyasine katmış olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiriyor. Puma ile yaşam boyu sözleşmesi imzalayan Jay Z’nin tasarlayacağı sneaker’ları sabırsızlıkla bekliyoruz. Ne diyelim, bu güzel hareket için tebrikler Puma!

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