PUMA SUEDE İLE GEÇEN 50 YIL

MODA HABER 6 saat önce Yunus Başaran

Spor tarihindeki en etkili hikaye gerçekleşirken, Puma Suede oradaydı!

1968 yılında gerçekleşen olimpiyat oyunlarının günümüzde hala konuşulması çoğumuzu için şaşırtıcı gelse de, Meksika sıcağında gerçekleşen oyunlarda, 200 metrede birincilik ve üçüncülük derecesi alan iki sporcunun, siyahi olması, olay hakkında az da olsa fikir veriyor. Günümüzde bile devam eden siyah-beyaz ırk söyleminin en ateşli olduğu dönemde, ülkelerini temsil eden iki sporcu, madalya almak için kürsüye çıktıklarında, tarihe damga vuracaklarının farkında değillerdi belki de?

Siyah eldiven giydikleri yumrukları havada ve çıplak ayakla kürsüde dikilen bu iki genç sporcu, verdikleri mesajın kutsallığından mıdır bilinmez, hala akıllarımızda.

Birincilik kürsüsündeki Amerikalı atlet Tommie Smith, bu eylemden hemen önce, kürsüye çıkmasını sağlayan yarışta rekor kırarak, göğsünü kabarttı. Kürsüye yürürken elinde ise Puma Suede ayakkabısı vardı.

Puma Suede, spor kültürünün ilk ve en büyük anında sahneye çıkışının üzerinden 49 yıl geçti ve 2018 yılında, 50. yaş gününü kutluyor. Suede mirasını onurlandırmak adına Puma ise, müzik, sanat, sokak ve moda dünyasından ikonik isimler ile işbirliği kurarak 50 eşsiz Suede seçeneğini bizlere sunuyor. Bu projenin ilk meyvesi ise Tommie Smith ile hayat buluyor.



YAZI YUNUS BAŞARAN