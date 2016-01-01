MODA HABER Dilara Yilmaz
PUMA ŞİMDİ DAHA HIZLI
Ünlü spor markası Puma, Akasya AVM’de açtığı yeni konsept mağazasını sporseverlerle buluşturdu.
Yenilikçi duruşuyla geçtiğimiz yıl “Forever Faster” manifestosuyla öne çıkan dünyaca ünlü spor performans markası Puma, İstanbul’daki konsept mağazalarına bir yenisi ekledi. Puma, İstinye Park ve Emaar Square Mall’da ki Forever Faster isimli konsept mağazalarından sonra Akasya AVM’de açıldı. 100 metrekarelik konsept mağazada, kadın ve erkek spor giyim, motorspor ve çocuk ürünleri yer alıyor.
YAZI DİLARA YILMAZ