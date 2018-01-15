PUMA FOREVER FASTER EMAAR’DA

MODA HABER 10 saat önce Yunus Başaran

Puma'nın ses getiren kampanyasının uzantısı olarak, ülkemizdeki ikinci mağazası da açıldı!

Puma geçtiğimiz yıla damgasını vuran Forever Faster manifestosu, hem bir kampanya hem de Puma’nın yeni pazarlama stratejisini ifade ediyor. Dünyanın en hızlı insanı ünvanına sahip olan Usian bolt’un başını çektiği birkaç sporcunun da dahil olduğu kampanya çerçevesinde, ürünlerin tasarımlarını, yeniliklerini, eğilimlerini ve stil yansımalarını hızlı bir şekilde belirleme ve onları daha dinamik bir şekilde piyasaya sürme arzusunu ifade ediyor. Forever Faster, kampanyanın yanı sıra, şirketin genel zihniyeti haline geldi.

Forever Faster çerçevesinde dünya genelinde açılan mağazalarının ilki İstinye Park’ta geçtiğimiz bahar aylarında açılmıştı. Seçilmiş ürünlerin sadece burada yer alması ve yeni mağaza konsepti öylesine sevilmişti ki geçtiğimiz aylarda herkes tarafından konuşulur oldu. Şimdi ise, Anadolu Yakası’nın parlayan yıldızı Emaar Square Mall’da Forever Faster konsept mağazasının ikincisi 180 m2 alan üzerinde hizmet vermeye başladı. Bu mağaza içinde ayrıca seçii ürünleriyle UEG, Daily Paper ve Careaux markalarını da bulabileceksiniz.

YAZI YUNUS BAŞARAN