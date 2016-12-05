PUMA AŞIKLARI BURAYA!

MODA HABER 1 saat önce

Puma Suede ile aynı genleri taşıyan Basket Heart modeli birçok modelin kalbini çalmıştı. Ya bizim?

Dünya’ya nam salmış marka Puma’dan yeni bir model çıksa olay oluyor, biliyoruz. O modellerden biri ise Cara Delevingne’in aşık olduğunu bas bas bağırdığı Puma Basket Heart modeli. Kalın bağcıklarıyla klasik Basket’in feminen dokunuşlara sahip modeli desek yeridir. 1970’lerin underground kültürüne yön veren pek çok kişinin kalbi onda kalmıştı. Markalardaki köklerine dönüş akımına katılan bir diğer isim olan Puma’nın Basket’i, klasik Puma Suede modeliyle aynı genleri taşıyan ve basit bir tenis ayakkabısı tasarımından yola çıkarak tasarlanan bir model olma özelliği taşıyor. Siyah ve beyaz rugan olmak üzere iki farklı modelin saten ve ip örgü olmak üzere iki farklı bağcığa sahip oluşu ise artılara sahip.