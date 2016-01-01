PRADA’NIN ÇİFTLİĞİ

MODA HABER 14 saat önce Dilara Yilmaz

Prada, fütüristik bir çiftlikte çekilen kısa filmiyle ikonik Nylon koleksiyonunu tanıtıyor.

İtalyan marka Prada, markanın imza serisi Nylon için dört bölümlük bir kısa film projesi ile karşımıza çıkıyor. Prada Nylon Farm isimli proje, markanın Toskana’da bulunan “bahçe-fabrika” isimli binasında gerçekleşti. Amerikalı bilim kurgu yazarı Philip K. Dick’in eserlerini andıran çalışmada bir grup yarı canlı yarı robot olan “naylon koyunlar” yer alıyor. 3 bölümlük filmin amacı, markanın kültürel mirasını, teknolojik yeniliklerin ve yaratıcılığın fütüristik bir peri masalıyla aktarılmasını hedefleniyor.

YAZI DİLARA YILMAZ