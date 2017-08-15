POFUDUK SUPERGA’LAR

MODA HABER 7 saat önce Dilara Yilmaz

İtalyan spor ayakkabı markası Superga, bu kapsül koleksiyonla çok sevimli...

Son yıllarda kapsül koleksiyonlar ile moda dünyasını adeta bir köprü gibi birbirine bağlıyor. İtalyan spor ayakkabı markası Superga son yıllarda yaptığı hemen tükenen işbirliklerine bir yenisini ekliyor. İngiliz aksesuar markası Charlotte Simone ile çıkacak kapsül koleksiyon ile kanvas lastik ayakkabılar tasarımcının imzası renkli sahte kürk ponponlarla süsleniyor. Kalın tabanlı, ponponlu ayakkabılar ilk olarak Charlotte Simone’un Londra Moda Haftasında yaptığı sonbahar-kış lansmanında görücüye çıkmıştı. Kapsül koleksiyon Ağustos ayında satışa çıktı bile.

YAZI DİLARA YILMAZ