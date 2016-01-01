MODA HABER 13 saat önce Ezgi Şuekinci

Paris Hilton yine trend belirleyen taraf olacak!

2000’li yıllarda gerçek bir moda ikonu olan ve renk, desen ayırmaksızın her tarzı layıkıyla üzerinde taşıyabilen Paris Hilton, 11 yıl önce yayınlanan The Simple Life’tan bu yana sektörden uzak duruyordu. Neyse ki özlem dolu günler sona erdi ve dünyaca ünlü giyim markası boohoo ile Hilton otellerinin varisi Peris Hilton, moda seveleri heyecanlandıracak bir koleksiyon hazırlığında olduğunu duyurdu.

2000’li yılların ışıltılı dünyasına doğru yolculuğa çıkaracak olan koleksiyon ile ilgili ilk haberler geldi. Tahmin edeceğiniz üzere tasarımlarda kesinlikle Paris Hilton’u anımsatan detaylar var. Zira koleksiyon tamamen metalik elbiselerin, cesur hayvan baskılarının, palmiye motiflerinin ve pembenin hakimiyetine teslim edilmiş. Yeni proje ile ilgili bir dergiye konuşan Hilton, “Los Angeles’ın palmiyelerinden ilham alarak bir koleksiyon hazırladık. Gümüş parti elbiseleri ve seksi halter yaka mayoları çok sevdim. Her zaman kendi tarzımı yaratıyorum ve bunu koleksiyona da yansıttık.” yorumunda bulundu.

Paris Hilton X boohoo koleksiyonu için tanıtım çalışmalarında olan İngiliz markası boohoo, Los Angeles’ta bir lansman partisi yapacak. Her parçanın 100 sterlin altında olacağı koleksiyon 20 Haziran’da satışa sunulacak.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ