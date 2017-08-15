ÖZLEM SÜER GIZIA GATE ZORLU’DA!

MODA HABER 12 saat önce Ezgi Şuekinci

MBFWI Özlem Süer SS18 koleksiyonunu defilenin ardından Gizia Gate Zorlu mağazasında satışa sunacak.

Moda haftalarında görücüye çıkartılan koleksiyonlara eş zamanlı olarak sahip olma imkanı sunan Gizia Gate, bu akşam tanıtılacak olan Mercedes Benz Fashion Week İstanbul SS18 Özlem Süer koleksiyonunu, defilenin hemen ardından Zorlu mağazasına taşıyor.

Modanın demokratikleşmesinde yeni bir dönem başlatan “See Now Buy Now” ilk 2013 yılında Diane von Furstenberg’in yayınladığı bir video ile başlamıştı. Son olarak Burberry ve Tom Ford’un sezon koleksiyonlarını defile sonrası satışa sunması ile devam eden etkinliğin Türkiye’deki ilk temsilcisi ise Gizia Gate! 16-26 Eylül tarihleri arasında Gizia Gete Zorlu Center mağazasında satışa sunulacak Özlem Süer SS 18 koleksiyonuna sahip olmak için sipariş verebilir ya da mağazayı ziyaret edebilirsiniz.

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