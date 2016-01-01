ORİJİNAL ASLA BİTMEZ

MODA HABER 1 gün önce Dilara Yilmaz

Kendall Jenner ve adidas işbirliği, yeni nesle orjinalliği yeniden tanımlamaları için sanat dolu ilhamlar veriyor.

Mayıs ayında ünlü spor giyim markası adidas’ın yüzü olduğu açıklanan Kendall Jenner, Originals kampanyası ile Venüs gibi yeniden doğuyor. Ünlü model, adidas Originals’ın “ORIGINAL is never finished” kampanya serisinin üçüncüsünde James Harden, Playboi Carti, 21 Savage ve Young Thug ile kamera karşısına geçiyor. Arka planda Frank Sinatra’nın Originals ile özdeşleşen ikonik soundtrack’i “My Way” çalarken, Kendall Jenner’ı Boticelli’nin “Venüs’ün Doğuşu” referansıyla doğum ile yeniden doğum olgularını sorgulatırken görüyoruz. Da Vinci’nin güç, orantı ve “ideal” algısının sembolü olan ikonik eskizi “Vitruvian Man”, Kendall Jenner, James Harden, Playboi Carti, 21 Savage, Young Thug tarafından yeniden canlandırıyor. Orijinalliğin yeniden tanımını yapan adidas’ın videosunu aşağıda bulabilirsiniz.



YAZI DİLARA YILMAZ