ON PARMAĞINDA ON MARİFET

MODA HABER 8 saat önce Dilruba Karaköse

Celine Dion, modayla kurduğu mükemmel ilişkinin bağlarını sağlamlaştırmaya kararlı.

Hepimiz onu efsaneler efsanesi Titanic filminin unutulmaz müziği “My Heart Will Go On” ile tanıdık. O büyüleyici sesinden etkilenmeyen çıkmayacaktır. Kimden bahsettiğim oldukça açık sanırım. Celine Dion tabii ki. Onu sahnelerde görmeye alışık olsak da modayla olan ilişkisinin ne derece yakın olduğunu geçtiğimiz Paris Haute Couture Moda Haftası’nda öğrendik. Off-White ve Vetements gibi ikonik markalardan seçilen parçalarla arz-ı endam eden Dion, cesur tercihleriyle yükselişine devam ederken, yaratıcılık yönünü de kanıtlamaya hazır.

2017’nin başlarında çıkardığı ve kendi adını taşıyan çanta koleksiyonuyla beğeni toplamasının ardından bu sefer devreye Nordstrom giriyor. Deri ve suni deri karışımından oluşan, 9 farklı çantaya sahip “The Céline Dion Collection for Nordstrom” koleksiyonu, “Octave” ve “Symphony” isimli modelleriyle müzikal bir anlam da taşımış oluyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE