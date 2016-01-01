OLIVIER’NİN HİKAYESİ

MODA HABER 22 saat önce Dilara Yilmaz

Kısa sürede büyük başarı yakalayan tasarımcı Olivier Rousteing’in hayatı film oluyor.

Köklü moda evini küllerinden yeniden doğurmak herkesin harcı değildir. Her şey Balmain’in kreatif direktörü Christophe Decarnin’e yazdığı bir mektupla başladı. Aldığı moda eğitimi ve Cavalli’deki kariyerinden sonra Decarnin’in ekibine giren Olivier Rousteing, tasarımcının markadan ayrıldıktan sonra koltuğunu daha 24 yaşındayken teslim aldı. Kısa sürede markayı popüler kültürün demir başı haline getiren ve adeta hayran kitlesi ile bir ordu yaratan Rousteing, merak edilen özel hayatı ve profesyonel başarısı ile biyografik bir belgesele konu oluyor. Daha sadece 32 yaşında olmasına rağmen belgesel filminin çekilecek olması hakkında Rousteing, bazı zamanlarda yanlış anlaşıldığını böylelikle kendini daha iyi ifade edebileceğini söylüyor. Önümüzdeki yıl gösterime girecek olan belgesel, Anissa Bonnefont Di Stefano tarafından yönetilecek.

YAZI DİLARA YILMAZ