OFF-WHITE x LEVI’S

MODA HABER 1 gün önce

Off-White’ın kreatif direktörü Virgil Abloh, Ikea’nın ardından Levi’s ile işbirliğinde.

140 yıl önce dünyanın pantolon giyme özelliğini, denim pantolonunu icat ederek değiştiren Levi Strauss ve 2013 yılından bu yana moda dünyasında farklı duruşuyla dikkat çeken Virgil Abloh bir araya gelerek estetik açıdan çok farklı ve eğlenceli bir koleksiyon hazırladı. 10 parçalık bu kapsül koleksiyonda Levi’s® trucker ve Off-White™ tarafından hazırlanmış fermuar detayları, kot ceketlere farklı bir hava katan renk blokları ve bolca tahrip edilmiş jeanlar var.