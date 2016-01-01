NIKE’TAN PLAYSTATION TEMALI AYAKKABI

MODA HABER 10 saat önce Yunus Başaran

Nike ve Paul George işbirliği tam gaz devam ediyor...

Her gün yeni bir model ile karşımıza gelen Nike, bu geleneği bozmuyor. Oklahoma City Thunders’ın yıldız basketbolcusu Paul George’un özel ayakkabısı PG-1, ünlü sporcunun tasarım anlamında oldukça emek verdiği bir üründü. Nike ve Paul George bu geleneği bozmadılar ve sporcunun özel isteği üzerine PlayStation temalı bir ayakkabı üzerinde çalışıyorlar ve Sony’de tasarım sürecine dahil olmuştu.

Sony’nin oyun konsolu PlayStation’ın dört ikonik simgesinin, kontrol kolları DualShock’un şematik tasarımını ve renklerini her yerinde gördüğümüz bu ayakkabıda ayrıca, Paul George’un ve Sony Playstation 4’ün resmi logosu bulunuyor. PG-2 diye isimlendirilen bu basketbol ayakkabının taban tasarımı da PlayStation’ın çok sevilen Galaxy tasarımından ilham alınarak oluşturulmuş.

Ayakkabının ilk versiyonu PG-1 ülkemizde çok sevilmişti. Yüksek ihtimal PG-2’de Türkiye’de satışa çıkacaktır.



YAZI YUNUS BAŞARAN