NIKE’DAN SPORTİF PEMBE KOLEKSİYON

MODA HABER 10 saat önce

Nike, “Chrome Blush” isimli milenyum pembesinin ağırlıklı olduğu yeni koleksiyonu satışa çıkardı.

2017 İlkbahar-Yaz sezonun birçok ünlü markada gördüğümüz milenyum pembesini şimdi spor giyimde. Son zamanlar her gün yepyeni bir haberle karşımıza çıkan Nike, pembe tutkunlarının çok seveceği “Chrome Blush” adını taşıyan ve ağırlıklı olarak milenyum pembesi tonlarının bulunduğu koleksiyonunu satışa çıkardı. Spor yaparken de stil sahibi olabileceğiniz bu 23 parçalık koleksiyonda spor sütyenleri, taytlar, antreman ayakkabıları ve sweatshirtler bulunmakta. Bu milenyum pembesi koleksiyonunu Nike mağazalarında ve online olarak satın alabilirsiniz.

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ