NIKE’DAN PERİ MASALI

MODA HABER 4 saat önce

Disney prensesi gibi hissetmenizi sağlayacak ayakkabılar Nike’dan..

Nike, Disney’in unutulmaz peri masallarını sevenleri hayran bıracak iki spor ayakkabı tanıttı. Modern zamanın prenseslerine uygun Air Force modeli ayakkabılardan biri Cinderella, diğeri ise Deniz Kızı Ariel’den ilham alınmış gibi duruyor. Özel üretim olan ayakkabıların ismi “Glass Slipper” yani “Camdan Pabuç”. Gerçek bir Disney ürünü gibi duran ayakkabıların üzerilerinde pastel tonlarda işlenmiş pullar bulunuyor. Ayakkabılar Nike’ın sitesinde 200 Dolar’dan satışa çıktı. Eğer bir Disney tutkunuysanız, hemen tükenecek bu ayakkabıları sakın kaçırmayın.

YAZI DİLARA YILMAZ