NIKE’DAN KADINLARA TAM DESTEK!

MODA HABER 6 saat önce Dilara Yilmaz

Nike “The 1 Reimagined” koleksiyonuyla kadınların güçlendirilmesini destekliyor.

Nike, yeni koleksiyonu ile cinsiyet eşitliğinin altını çizerek en ikonik stillerinden ikisini yeniden tasarlamaya ve satışa çıkarmaya karar verdi. Spor devi, Air Jordan One ve Air Force One modellerinden oluşan “The Reimagined” adlı kadın sneaker koleksiyonuyla ilham aldığı hikayeyi anlatıyor. Nike spor giyim kreatif direktörü Georgina James koleksiyon hakkında, kadınlarla bir uyum oluşturduğunu düşündükleri iki model ile kadınların gözünden tekrar yorumladıklarını ve 10 yeni görünümle yeni bir spor ayakkabı kültürü yaratmak istediklerini açıklamasını yaptı. “The 1 Reimagined” koleksiyonu kampanyasında 14 kadın ile Asi, Bilge, Aşık, Kaşif ve Soytarı temaları yansıtıldı. Koleksiyon 7 Şubat’ta seçili Nike mağazalarında 120 ila 160 Dolar arasında satışa çıkacak.

YAZI DİLARA YILMAZ